Хезоня, Джекири, Мэйо и Перасович остались в расположении УНИКСа

Казанский УНИКС сделал обращение к болельщикам, в котором рассказал, кто из легионеров остался в расположении команды.

«В настоящее время тренировочный процесс проходит в штатном режиме. Команда продолжает подготовку к матчам чемпионата под руководством тренерского штаба во главе с .

Помимо российских баскетболистов, в расположении УНИКСа остаются форвард , центровой и защитник . Планируется привлечение к тренировочному и игровому процессу с основным составом ведущих игроков молодежной команды.

Остальные иностранные баскетболисты покинули расположение клуба», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

В воскресенье, 6 марта, УНИКС на паркете «Баскет-холла» примет белорусский «Цмоки-Минск».

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