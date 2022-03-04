Хезоня, Джекири, Мэйо и Перасович остались в расположении УНИКСа

Казанский УНИКС сделал обращение к болельщикам, в котором рассказал, кто из легионеров остался в расположении команды.
«В настоящее время тренировочный процесс проходит в штатном режиме. Команда продолжает подготовку к матчам чемпионата под руководством тренерского штаба во главе с Велимиром Перасовичем.
Помимо российских баскетболистов, в расположении УНИКСа остаются форвард Марио Хезоня, центровой Тони Джекири и защитник О Джей Мэйо. Планируется привлечение к тренировочному и игровому процессу с основным составом ведущих игроков молодежной команды.
Остальные иностранные баскетболисты покинули расположение клуба», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
В воскресенье, 6 марта, УНИКС на паркете «Баскет-холла» примет белорусский «Цмоки-Минск».
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