Лига ВТБ позволила клубам сделать дозаявки

Руководство Единой лиги ВТБ позволило клубам сделать дозаявки в связи с отъездом многих легионеров из России из-за ситуации на Украине, сообщает Metaratings.ru со ссылкой на источник, близкий к лиге.
Также сообщается, что в лиге не уверены, что крупные компании продолжат спонсировать российские клубы, выступающие в Евролиге.
Напомним, что Евролига приостановила участие в своих турнирах «Зенита», «Локомотива-Кубань», УНИКСа и ЦСКА до мирного урегулирования ситуации. Лига установила дедлайн на решение по российским клубам на 21 марта.
Ранее Лига ВТБ заявила, что не будет останавливать проведение чемпионата-2021/22. На данный момент ведется работа по оптимизации расписания матчей.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
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