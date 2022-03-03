Евролига установила дедлайн на решение по российским клубам на 21 марта.
Если нынешняя ситуация не изменится в лучшую сторону, представители России не будут участвовать в оставшейся части сезона-2021/22 Евролиги и Еврокубка.
Все матчи регулярного чемпионата с участием российских команд будут аннулированы.
Евролига приняла решение приостановить участие в своих турнирах «Зенита», «Локомотива-Кубань», УНИКСа и ЦСКА в связи с ситуацией на Украине.
С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.
Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов