Этторе Мессина: «Российские команды начали отпускать игроков. Они сами не верят, что могут доиграть сезон»

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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина недоволен тем, что Евролига отложила принятие решение по российским клубам до 21 марта.

«Хотелось бы большей ясности от Евролиги, это немного похоже на Понтия Пилата – давайте все приостановим до 21 числа, а потом посмотрим. Это на пользу турниру, но это не позиция против происходящего, что постыдно.

Кроме того, мы находимся в ситуации, когда сами российские команды, посмотрите на ЦСКА, уже начали отпускать игроков. Это говорит о том, что они не верят, что могут доиграть сезон.

При этом мне жаль, что из-за происходящего, из-за конфликта, который не имеет смысла, есть игроки, тренеры и клубы, которые не будут участвовать в таком прекрасном турнире, как Евролига», – сказал Мессина.

Евролига приняла решение приостановить участие в своих турнирах «Зенита», «Локомотива-Кубань», УНИКСа и ЦСКА в связи с ситуацией на Украине. Лига установила дедлайн на решение по российским клубам на 21 марта. Если нынешняя ситуация не изменится в лучшую сторону, представители России не будут участвовать в оставшейся части сезона-2021/22 Евролиги и Еврокубка.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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