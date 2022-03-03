Этторе Мессина: «Российские команды начали отпускать игроков. Они сами не верят, что могут доиграть сезон»

Главный тренер «Милана» недоволен тем, что Евролига отложила принятие решение по российским клубам до 21 марта.

«Хотелось бы большей ясности от Евролиги, это немного похоже на Понтия Пилата – давайте все приостановим до 21 числа, а потом посмотрим. Это на пользу турниру, но это не позиция против происходящего, что постыдно.

Кроме того, мы находимся в ситуации, когда сами российские команды, посмотрите на ЦСКА, уже начали отпускать игроков. Это говорит о том, что они не верят, что могут доиграть сезон.

При этом мне жаль, что из-за происходящего, из-за конфликта, который не имеет смысла, есть игроки, тренеры и клубы, которые не будут участвовать в таком прекрасном турнире, как Евролига», – сказал Мессина.

приняла решение приостановить участие в своих турнирах , «Локомотива-Кубань», и в связи с ситуацией на Украине. Лига установила дедлайн на решение по российским клубам на 21 марта. Если нынешняя ситуация не изменится в лучшую сторону, представители России не будут участвовать в оставшейся части сезона-2021/22 Евролиги и Еврокубка.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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