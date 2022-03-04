«Партизан», «Валенсия» и «Виртус» могут заменить российские клубы в следующем сезоне Евролиги

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Поскольку будущее российских команд в Евролиге находится в подвешенном состоянии, «Партизан», «Валенсия» и «Виртус» становятся еще более серьезными кандидатами на участие в сезоне-2022/23, пишет Eurohoops.

Евролига начала сезон-2021/22 с тремя российскими клубами, которые оказались как минимум претендентами на плей-офф. Однако из этих клубов только московский ЦСКА имеет лицензию А. И петербургский «Зенит» (wildcard), и казанский УНИКС (финалист Еврокубка) имеют соглашение с Евролигой лишь на один год и могут потерять место в лиге.

«Валенсия», «Партизан» и «Виртус» могут попасть в Евролигу, выйдя в финал Еврокубка. Также высока вероятность, что они получат wildcard и займут места российских клубов.

Ранее Евролига приняла решение приостановить участие в своих турнирах «Зенита», «Локомотива-Кубань», УНИКСа и ЦСКА в связи с ситуацией на Украине. Дедлайн – 21 марта. Если нынешняя ситуация не изменится в лучшую сторону, представители России не будут участвовать в оставшейся части сезона.

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