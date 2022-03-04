Эмиль Райкович покинул «Автодор» («Перехват»)

Македонский тренер Эмиль Райкович покинул саратовский .

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Уход Райковича состоялся через день после того, как ФИБА-Европа исключила волжан из дальнейшего розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, в котором команда дошла до четвертьфинала.

Вместе с Райковичем из России улетел и его сербский помощник Марко Величкович. Команду на данном этапе возглавит Владислав Коновалов, работавший в штабе македонца.

Из легионеров в Саратове на сегодня остались только американец Джэрон Джонсон и хорват Желько Шакич.

На следующей неделе к команде должен присоединиться , который в середине января отправился в аренду в Суперлигу. Клуб также хочет вернуть из аренды Никиту Михайловского, который выступает в Австралии за «Тасманию».

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