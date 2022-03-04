Эмиль Райкович покинул «Автодор» («Перехват»)

Теги Автодор Единая лига ВТБ Владислав Коновалов Кубок ФИБА-Европа Никита Михайловский Александр Петенев Эмиль Райкович Баскетбол

Македонский тренер Эмиль Райкович покинул саратовский «Автодор».

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Уход Райковича состоялся через день после того, как ФИБА-Европа исключила волжан из дальнейшего розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, в котором команда дошла до четвертьфинала. 

Вместе с Райковичем из России улетел и его сербский помощник Марко Величкович. Команду на данном этапе возглавит Владислав Коновалов, работавший в штабе македонца.

Из легионеров в Саратове на сегодня остались только американец Джэрон Джонсон и хорват Желько Шакич.

На следующей неделе к команде должен присоединиться Александр Петенев, который в середине января отправился в аренду в Суперлигу. Клуб также хочет вернуть из аренды Никиту Михайловского, который выступает в Австралии за «Тасманию».

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные