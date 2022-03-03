Даниэль Хэкетт: «Очень трудно выразить словами чувства, которые я испытал за последнюю неделю»

Защитник Даниэль Хэкетт заявил, что был вынужден покинуть из-за сложившейся ситуации, но московский клуб навсегда останется в его сердце.

«Очень трудно выразить словами чувства, которые я испытал за последнюю неделю. К сожалению, из-за сложившейся ситуации я решил вернуть семью домой и прервать свое путешествие вместе с теми, кого на протяжении четырех лет считал второй семьей.

Было здорово разделить это приключение с настоящими победителями. Клуб, его президент, тренер, персонал и многие товарищи по команде на протяжении всех этих лет помогали мне расти как игроку и человеку. Спасибо также всем болельщикам, которые никогда не переставали нас поддерживать. ЦСКА всегда будет в моем сердце и в сердцах моих родных», – сказал Хэкетт.

Защитник продолжит карьеру в итальянском , который выступает в Еврокубке.

Русский баскетбол разрушили за пять дней. Теперь ни Евролиги, ни топовых клубов