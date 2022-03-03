Димитрис Итудис: «Это были замечательные четыре года, мне было приятно работать с Дэни Хэкеттом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал переход защитника в итальянский «Виртус».

«Это были замечательные четыре года, и мне было приятно работать с Дэни Хэкеттом, вместе побеждать, вместе праздновать, противостоять соперникам.

Мы счастливы, что он приехал сюда, стал частью семьи, выиграл свой первый титул Евролиги, получил награды MVP, помог нам победить. Дани и его семье хочу пожелать удачи и здоровья», – сказал Итудис.

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