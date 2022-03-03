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    Брайан Уиндхорст: «Не уверен, что Бен Симмонс сыграет в марте»

    Теги Бруклин НБА Бен Симмонс Брайан Уиндхорст Баскетбол

    Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что состояние новобранца «Бруклина» Бена Симмонса оценивается раз в неделю, и дебют австралийского разыгрывающего за «Нетс» может не состояться в марте.

    Симмонс набирает форму после долгого отсутствия игровой практики и испытывает проблемы со спиной.

    «Рич Пол, агент Бена, сказал мне на выходных, что состояние Бена теперь оценивают раз в неделю. Честно говоря, он не очень близок к возвращению. Я даже не уверен, что он сыграет в марте», – сказал Уиндхорст.

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