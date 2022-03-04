Наверх
Sports.ru NBA

    Фрэнк Вогель: «Мы держимся и продолжаем работать»

    Теги Клипперс Лейкерс НБА Фрэнк Вогель Баскетбол

    Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель после разгрома от «Клипперс» (111:132, 0-4 в сезоне) заявил, что команда старается исправить положение.

    У «Лейкерс» семь поражений в последних восьми матчах и 27-35 в турнирной таблице.

    «Мы держимся и продолжаем работать. Делаем все возможное, чтобы ситуация наладилась, но пока что не складывается.

    Мы продолжим искать способы, как нам добиваться побед без Энтони Дэвиса. Мы в состоянии делать это, но пока что не получается», – заявил Вогель.

    «Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные