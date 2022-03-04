Фрэнк Вогель: «Мы держимся и продолжаем работать»

Главный тренер после разгрома от (111:132, 0-4 в сезоне) заявил, что команда старается исправить положение.

У «Лейкерс» семь поражений в последних восьми матчах и 27-35 в турнирной таблице.

«Мы держимся и продолжаем работать. Делаем все возможное, чтобы ситуация наладилась, но пока что не складывается.

Мы продолжим искать способы, как нам добиваться побед без Энтони Дэвиса. Мы в состоянии делать это, но пока что не получается», – заявил Вогель.

«Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде