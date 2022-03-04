Расселл Уэстбрук: «Что думаю о четырех поражениях от «Клипперс»? Ничего»

Разыгрывающий ответил на несколько вопросов после разгрома от (111:132).

«Лейкерс» всухую проиграли сезонную серию соседям из Лос-Анджелеса.

«Что думаю о четырех поражениях от «Клипперс»? Ничего.

Какие у меня были ожидания от сезона? У меня не было ожиданий.

Я не из тех, кто сдается. Несмотря на проблемы, буду бороться до конца», – заявил Уэстбрук.

На счету Уэстбрука в четверг 17 очков (7 из 16 с игры) и 8 подборов при 2 потерях.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф