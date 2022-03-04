Расселл Уэстбрук: «Что думаю о четырех поражениях от «Клипперс»? Ничего»

Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук ответил на несколько вопросов после разгрома от «Клипперс» (111:132).
«Лейкерс» всухую проиграли сезонную серию соседям из Лос-Анджелеса.
«Что думаю о четырех поражениях от «Клипперс»? Ничего.
Какие у меня были ожидания от сезона? У меня не было ожиданий.
Я не из тех, кто сдается. Несмотря на проблемы, буду бороться до конца», – заявил Уэстбрук.
На счету Уэстбрука в четверг 17 очков (7 из 16 с игры) и 8 подборов при 2 потерях.
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