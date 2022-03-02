«Виртус» и Даниэль Хэкетт достигли устной договоренности. ЦСКА запросил большой выкуп

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Итальянский «Виртус» и защитник Даниэль Хэкетт достигли устной договоренности, но игрок по-прежнему связан контрактом с ЦСКА, сообщает инсайдер Эмилиано Кархия.

«Виртус» и ЦСКА ведут переговоры о переходе Хэкетта, однако сумма выкупа, которую запросил ЦСКА, на данный момент слишком высока.

Ранее стало известно, что Хэкетт собирается покинуть Москву.

Если Хэкетт договорится о расторжении истекающего контракта с ЦСКА в ближайшее время, то клуб из Болоньи подпишет итальянца уже в этом сезоне. Дедлайн на подписание игроков в Еврокубке запланирован на 8 марта.

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