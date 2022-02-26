ЦСКА не будет препятствовать возможному уходу Торнике Шенгелии (Metaratings)

не будет препятствовать расторжению контракта с Торнике Шенгелией, если игрок этого захочет.

Как сообщает Metaratings, московский клуб не намерен удерживать грузинского центрового в связи с политической ситуацией.

Ранее появилась информация, что Шенгелия расторг контракт с ЦСКА в одностороннем порядке. Агент игрока Никос Варлас опроверг данное заявление и отметил, что игрок сначала обсудит ситуацию с руководством клуба.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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