Мариус Григонис намерен уйти из ЦСКА (Metaratings)

Литовский защитник ЦСКА Марюс Григонис может расторгнуть контракт с клубом.
Как сообщает Metaratings, на игрока оказывается давление со стороны правительства Литвы.
Ранее также появилась информация, что грузинский центровой ЦСКА Торнике Шенгелия расторг контракт с клубом в одностороннем порядке. Агент игрока Никос Варлас опроверг данное заявление и отметил, что игрок сначала обсудит ситуацию с руководством клуба.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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