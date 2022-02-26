Мариус Григонис намерен уйти из ЦСКА (Metaratings)

Литовский защитник ЦСКА Марюс Григонис может расторгнуть контракт с клубом.

Как сообщает Metaratings, на игрока оказывается давление со стороны правительства Литвы.

Ранее также появилась информация, что грузинский центровой ЦСКА Торнике Шенгелия расторг контракт с клубом в одностороннем порядке. Агент игрока Никос Варлас опроверг данное заявление и отметил, что игрок сначала обсудит ситуацию с руководством клуба.

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

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