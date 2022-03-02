«Виртус» предложил Даниэлю Хэкетту контракт на 1,5 миллиона евро до июня 2023 года

из Болоньи предложил защитнику ЦСКА Даниэлю Хэкетту (34 года, 193 см) контракт на 1,5 миллиона евро до июня 2023 года, сообщает Sportando со ссылкой на итальянские СМИ.

Ранее стало известно, что Хэкетт собирается покинуть Москву.

Если Хэкетт договорится о расторжении истекающего контракта с ЦСКА в ближайшее время, то клуб из Болоньи подпишет итальянца уже в этом сезоне. Дедлайн на подписание игроков в Еврокубке запланирован на 8 марта.

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