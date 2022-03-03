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    Джеймс Харден – о первом матче за «Сиксерс» в Филадельфии: «Чувствовал себя как дома»

    Теги Филадельфия НБА болельщики Джеймс Харден Баскетбол

    Звездный защитник «Сиксерс» Джеймс Харден поделился впечатлениями от первого матча за команду на домашней площадке в Филадельфии.

    «Было очень здорово. Доброжелательное отношение, болельщики, я чувствовал себя как дома. Любовь, поддержка.

    Я смотрел по сторонам и слышал «Мы любим тебя, Джеймс», – заявил Харден.

    Во встрече с «Никс» (123:108) Харден набрал 26 очков, 9 подборов и 9 передач.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

    Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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