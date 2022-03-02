Джеймс Харден: «Я один из лучших партнеров по команде в истории НБА»

Защитник «Филадельфии» признался, что не понимает, почему у него репутация плохого партнера по команде.

«Я не знаю почему. Надо спросить у СМИ, это они говорят. Мне кажется, что я один из лучших партнеров по команде в истории НБА, на площадке и за ее пределами.

Если сложилась такая ситуация, это не значит, что я плохой партнер. Я считаю, что должен делать то, что лучше для моей карьеры, помогать себе и быть счастливым. Это не говорит о том, что я плохой партнер», – сказал Харден.

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