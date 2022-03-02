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    Никола Йокич подпишет с «Денвером» крупнейший контракт в истории НБА

    Теги Денвер НБА Никола Йокич Мишко Разнатович Баскетбол

    Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич намерен продлить действующее соглашение с нынешней командой.

    Как сообщил агент Йокича Мишко Разнатович, игрок подпишет новый максимальный контракт сразу после окончания сезона-2021/22.

    Таким образом, центровой сможет заработать 258 миллион долларов за пять лет, начиная с сезона-2023/24. Данная сумма станет рекордной в истории НБА.

    Йокич является действующим обладателем награды самому ценному игроку лиги. В нынешнем сезоне он набирает 25,5 очка, 13,8 подбора и 8 передач в среднем за игру.

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