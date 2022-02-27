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    Харрисон Барнс – о спорном заслоне Николы Йокича: «Рефери не замечают такое постоянно»

    Теги Денвер Сакраменто НБА Харрисон Барнс Никола Йокич Баскетбол

    Форвард «Сакраменто» Харрисон Барнс остался недоволен судейством в проигранном матче против «Денвера» (110:115).

    «Это интересно. На тебе фолят – свистка нет. Ты обсуждаешь это с рефери. Они говорят, что пропустили этот момент, и ты просто уходишь. Это нормально, если происходит один раз. Но они не замечают такое постоянно, и после игры ты сидишь и задаешься вопросами. Это ведь 6, 8 или 10 штрафных бросков, верно? Что могло произойти тогда?» – сказал Барнс.

    «Кингз» были недовольны решениями рефери в концовке матче. В одном из эпизодов центровой «Денвера» Никола Йокич мог получить шестой персональный фол после спорного заслона, но избежал наказания.

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