Харрисон Барнс – о спорном заслоне Николы Йокича: «Рефери не замечают такое постоянно»

Форвард остался недоволен судейством в проигранном матче против (110:115).

«Это интересно. На тебе фолят – свистка нет. Ты обсуждаешь это с рефери. Они говорят, что пропустили этот момент, и ты просто уходишь. Это нормально, если происходит один раз. Но они не замечают такое постоянно, и после игры ты сидишь и задаешься вопросами. Это ведь 6, 8 или 10 штрафных бросков, верно? Что могло произойти тогда?» – сказал Барнс.

«Кингз» были недовольны решениями рефери в концовке матче. В одном из эпизодов центровой «Денвера» мог получить шестой персональный фол после спорного заслона, но избежал наказания.