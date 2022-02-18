Никола Йокич проводит сезон с уникальными показателями в истории НБА

Действующий MVP НБА, центровой в нынешнем сезоне набирает 26,0 очка, 13,8 подбора и 7,9 передачи в среднем за матч.

Согласно сообщению StatMuse, сербский бигмен может стать первым игроком в истории лиги, который проведет сезон, набирая больше 25 очков, 12 подборов и 6 передач в среднем за встречу.

Кроме того, у Йокича в этом сезоне самый высокий показатель PER (Player Efficiency Rating) в истории – 32,58. Суперзвезда «Милуоки» , обладатель рекорда по PER (31,86 в сезоне-19/20), в этом сезоне занимает второе место с 32,53.

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