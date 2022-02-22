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    Билл Уолтон: «Йокич умеет создавать и видеть то, что другие не могут»

    Теги Денвер НБА Матч всех звезд НБА Билл Уолтон Никола Йокич Баскетбол

    Легендарный баскетболист Билл Уолтон похвалил центрового «Денвера» Николу Йокича во время Матча всех звезд НБА-2022.

    «Я просто сказал, как я им горжусь и как за него счастлив. Он смог создать в жизни много всего такого, что сделало мир лучше. Стиль, грация, элегантность, благородство, класс, которые он привносит каждый день – это просто свежий луч света. Мне было приятно поприветствовать его, потому что являюсь его большим поклонником. И я так признателен ему за такую игру, потому что он представляет собой лучший дух человечества в плане активности, возможностей, командности, самопожертвования, дисциплины. Он очень-очень хорош. Он блистателен.

    Это фантастика, как он умеет создавать и видеть то, что другие не могут. Его чувство момента, навыки, выбор позиции, баланс и все вещи, которые я люблю в жизни, он воплощает их в себе», – сказал Уолтон.

    Йокич является действующим обладателем награды Самого ценного игрока НБА. В нынешнем сезоне сербский центровой набирает 26 очков, 13,8 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.

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