Билл Уолтон: «Йокич умеет создавать и видеть то, что другие не могут»

Легендарный баскетболист похвалил центрового во время всех звезд НБА-2022.

«Я просто сказал, как я им горжусь и как за него счастлив. Он смог создать в жизни много всего такого, что сделало мир лучше. Стиль, грация, элегантность, благородство, класс, которые он привносит каждый день – это просто свежий луч света. Мне было приятно поприветствовать его, потому что являюсь его большим поклонником. И я так признателен ему за такую игру, потому что он представляет собой лучший дух человечества в плане активности, возможностей, командности, самопожертвования, дисциплины. Он очень-очень хорош. Он блистателен.

Это фантастика, как он умеет создавать и видеть то, что другие не могут. Его чувство момента, навыки, выбор позиции, баланс и все вещи, которые я люблю в жизни, он воплощает их в себе», – сказал Уолтон.

Йокич является действующим обладателем награды Самого ценного игрока НБА. В нынешнем сезоне сербский центровой набирает 26 очков, 13,8 подбора и 7,9 передачи в среднем за игру.