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    Брайан Уиндхорст: «Пеликанс» не знают, когда Зайон Уильямсон вернется»

    Теги травмы Новый Орлеан НБА Си Джей Макколлум Брайан Уиндхорст Зайон Уильямсон Баскетбол

    Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что «Новый Орлеан» не знает, когда форвард команды Зайон Уильямсон вернется в строй.

    «Очевидно, что мы не слышали никакой официальной информации от Зайона уже почти два месяца. В то время предположительный срок его возвращения составлял 2-3 недели.

    «Пеликанс» проявили большую осторожность, и представители Зайона Уильямсона позаботились о том, чтобы не допустить официальной информации о его состоянии. Но в команде, очевидно, не ожидают его возвращения в ближайшее время. Потока хороших новостей не было. Зайон должен был вернуться пять месяцев назад.

    Ситуация – неприятная, но на самом деле вопрос в том, что можно сделать, чтобы быть уверенным в его здоровье как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе? «Пеликанс» пытаются выйти в плей-офф, но когда они выменяли Си Джей Макколлума, они знали, что есть большая вероятность, что Зайон не вернется в этом сезоне. Они просто не знают, когда он вернется», – сказал Уиндхорст.

    Уильямсон не провел ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы стопы.

    Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы

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