Брайан Уиндхорст: «Пеликанс» не знают, когда Зайон Уильямсон вернется»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст заявил, что не знает, когда форвард команды Зайон Уильямсон вернется в строй.

«Очевидно, что мы не слышали никакой официальной информации от Зайона уже почти два месяца. В то время предположительный срок его возвращения составлял 2-3 недели.

«Пеликанс» проявили большую осторожность, и представители Зайона Уильямсона позаботились о том, чтобы не допустить официальной информации о его состоянии. Но в команде, очевидно, не ожидают его возвращения в ближайшее время. Потока хороших новостей не было. Зайон должен был вернуться пять месяцев назад.

Ситуация – неприятная, но на самом деле вопрос в том, что можно сделать, чтобы быть уверенным в его здоровье как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе? «Пеликанс» пытаются выйти в плей-офф, но когда они выменяли , они знали, что есть большая вероятность, что Зайон не вернется в этом сезоне. Они просто не знают, когда он вернется», – сказал Уиндхорст.

Уильямсон не провел ни одного матча в нынешнем сезоне из-за травмы стопы.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы