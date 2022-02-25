Отдаление Зайона Уильямсона от «Пеликанс» вызвано его недоверием к Дэвиду Гриффину

Форвард «Пеликанс» по сообщениям различных источников в последнее время отдалился от клуба.

Как рассказал журналист NOLA.com Кристиан Кларк, отдаление Уильямсона от «Нового Орлеана» связано с его недоверием к клубному офису и его главе .

«Отстраненность, о которой часто упоминают источники внутри и за пределами организации, вызвана отсутствием доверия.

Уильямсон и его окружение не верили, что Гриффин говорит правду», – заявил Кларк.

Трения между сторонами начались еще во время дебютного сезона Зайона, когда «Пеликанс» не спешили с его возвращением в строй после операции на колене. 1-й номер драфта-2019 должен был пропустить 6-8 недель, но в итоге отсутствовал 3 месяца и принял участие в 24 матчах.

Форвард также недоволен частыми сменами главных тренеров и неудовлетворительными результатами «Нового Орлеана».

В свою очередь, у руководство клуба есть претензии к игроку в связи с лишним весом и нежеланием активно заниматься восстановительными процедурами.

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