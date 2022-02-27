Стэн Ван Ганди: «Никс» уверены, что все в лиге хотят за них играть. Это не так»

Бывший главный тренер «Нового Орлеана» , комментируя слухи о возможном переходе Зайона Уильямсона в , заявил, что игроки НБА не хотят играть за «Никс».

«Переход Зайона возможен, но послушайте, у «Никс» есть одна забавная особенность. Несмотря на то, что игроки неоднократно доказывали, что не хотят играть за «Никс», «Никс» уверены, что все в лиге хотят за них играть.

Когда в последний раз кто-то пытался перейти в «Никс»? Лет 20 назад? Тем не менее болельщики «Никс» считают, что все стремятся в их клуб. Я не говорю, что Зайон в итоге там не окажется, но если бы все действительно стремились в «Никс», они не играли бы так плохо последние 20 лет», – сказал Ван Ганди.

Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы