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    Стэн Ван Ганди: «Никс» уверены, что все в лиге хотят за них играть. Это не так»

    Теги Нью-Йорк Новый Орлеан НБА Стэн Ван Ганди Зайон Уильямсон Баскетбол

    Бывший главный тренер «Нового Орлеана» Стэн Ван Ганди, комментируя слухи о возможном переходе Зайона Уильямсона в «Нью-Йорк», заявил, что игроки НБА не хотят играть за «Никс».

    «Переход Зайона возможен, но послушайте, у «Никс» есть одна забавная особенность. Несмотря на то, что игроки неоднократно доказывали, что не хотят играть за «Никс», «Никс» уверены, что все в лиге хотят за них играть.

    Когда в последний раз кто-то пытался перейти в «Никс»? Лет 20 назад? Тем не менее болельщики «Никс» считают, что все стремятся в их клуб. Я не говорю, что Зайон в итоге там не окажется, но если бы все действительно стремились в «Никс», они не играли бы так плохо последние 20 лет», – сказал Ван Ганди.

    Зайона Уильямсона ждали в НБА сильнее, чем кого-либо со времен Леброна. Но пока он становится все толще и получает травмы

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