Си Джей Макколлум – о Зайоне: «Оставьте парня в покоя. Ему непросто, он пытается восстановиться после травмы»

Новобранец «Пеликанс» поддержал 21-летнюю звезду команды .

«Оставьте парня в покоя. Он пытается восстановиться после травмы, подготовить себя к возвращению. Он старается сделать это в спокойной атмосфере. Мы разговаривали и продолжим общаться на следующей неделе. Он очень талантливый баскетболист, которому приходится сейчас весьма непросто.

Вы ставите его в непростое положение, на ежедневной основе. Он всего лишь пытается восстановиться в подходящие для него сроки, он сосредоточен на реабилитации. Я получал травмы и знаю, каково это. Ты чувствуешь себя оторванным от остальных, хочешь поскорее вернуться в коллектив, но находишься в стороне.

Восстановление – сложный процесс, ментально и физически. Он проходит через это и параллельно вынужден постоянно читать о себе то, что вы пишете. Я хорошо знаю, как это сложно и обидно. Я очень уважаю его. Мы продолжим выстраивать отношения. Я всегда буду готов прийти ему на помощь, когда понадоблюсь», – заявил Макколлум.

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