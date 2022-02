Защитник «Сиксерс» выложил видео, на котором запечатлено, как он неудачно пытается сесть на скамейку.

«Пьяный в баре», – написал Харден.

Эпизод произошел перед матчем с «Никс» (125:109) в Нью-Йорке. Харден набрал 29 очков, 10 подборов и 16 передач.

Harden posted this video on his IG with the caption «Drunk at the bar!»



😂😂 pic.twitter.com/dbdkvV7noP