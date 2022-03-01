Брайан Уиндхорст: «Опытные люди в лиге считают, что «Лейкерс» следует обменять Леброна и Дэвиса»

Известный инсайдер Брайан Уиндхорст привел мнение «опытных людей» из НБА относительно ситуации в .

Общавшиеся с Уиндхорстом люди из мира НБА считают, что «озерникам» пришла пора обменять звездных форвардов и .

«Опытные люди в лиге считают, что «Лейкерс» следует обменять их, обменять их обоих», – рассказал Уиндхорст.

Калифорнийцы занимают 9-е место на Западе с результатом 27-33.

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