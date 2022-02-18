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    Леброн Джеймс: «Было больно смотреть на травму Дэвиса. Сколько раз я уже видел подобное»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что переживает за звездного одноклубника Энтони Дэвиса, который получил травму голеностопа в результате неудачного приземления на ногу соперника.

    «Было больно смотреть на Дэвиса, который получает такую травму. Надеюсь, с ним все нормально. Хотя понятно, что у него проблемы, но его здоровье – это самое важное для него и нашего клуба. Сколько раз я уже видел подобное. Желаю ему всего наилучшего.

    Видел Энтони в большом перерыве того матча, было очень непросто наблюдать это зрелище. Нет ничего хорошего, когда человеку приходится использовать костыли. Хорошая новость в том, что у него будет время на восстановление. Через неделю, когда мы все вернемся, ему будет намного лучше. Неудачный эпизод, но время лечит. Он вернется, как только сможет, но торопиться мы не будем», – заявил Джеймс.

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