Леброн Джеймс: «Было больно смотреть на травму Дэвиса. Сколько раз я уже видел подобное»

Лидер признался, что переживает за звездного одноклубника , который получил травму голеностопа в результате неудачного приземления на ногу соперника.

«Было больно смотреть на Дэвиса, который получает такую травму. Надеюсь, с ним все нормально. Хотя понятно, что у него проблемы, но его здоровье – это самое важное для него и нашего клуба. Сколько раз я уже видел подобное. Желаю ему всего наилучшего.

Видел Энтони в большом перерыве того матча, было очень непросто наблюдать это зрелище. Нет ничего хорошего, когда человеку приходится использовать костыли. Хорошая новость в том, что у него будет время на восстановление. Через неделю, когда мы все вернемся, ему будет намного лучше. Неудачный эпизод, но время лечит. Он вернется, как только сможет, но торопиться мы не будем», – заявил Джеймс.

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