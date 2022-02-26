Рич Пол, агент лидера , во вторник провел встречу с владельцем клуба Джинни Басс и генеральным менеджером .

Пол встретился с руководством «озерников» после публикации слухов о том, что его агентство Klutch Sports нацелено на осуществление перемен в офисе клуба, а также публичных комментариев Джеймса о возможном возвращении в .

Как сообщает ESPN, Пол четко дал понять, что никаких действий по смене менеджмента им не предпринимается. Он также отметил, что существует общая ответственность за неудачное выступление команды в нынешнем сезоне.

Пол, чье агентство представляет Джеймса и , заявил, что Леброн хочет оставаться игроком «Лейкерс». Сейчас 37-летний форвард нацелен на то, чтобы как можно успешнее завершить сезон-2021/22, а затем перегруппироваться в межсезонье и работать над улучшением команды.

Пол заявил, что слухи о желании Джеймса покинуть «Лейкерс» в 2023 году в качестве свободного агента не соответствуют действительности. По его словам, Леброн нацелен на то, чтобы принести «озерникам» еще один чемпионский титул.

Леброн Джеймс – топ и в 37 лет, потому что любит спать по 12 часов, когда другие ходят в стрип-клубы и пишут ночью в твиттер