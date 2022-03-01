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    «Нетс» проиграли «Рэпторс» с разницей «-36». У команды 14 поражений в последних 17 матчах

    Теги Бруклин Торонто НБА Баскетбол

    «Нетс» в понедельник проиграли «Рэпторс» на домашней площадке с разницей «-36» – 97:133.

    У «Бруклина» 14 поражений в последних 17 матчах. Команда занимает 8-е место на Востоке с результатом 32-30.

    Главный тренер Стив Нэш в понедельник помещен в ковид-протокол НБА.

    Ранее стало известно, что грядущее смягчение правил по вакцинации в Нью-Йорке пока не приведет к отмене запрета для Кайри Ирвинга на участие в домашних матчах.

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