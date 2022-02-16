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    «Рэпторс» были близки к тому, чтобы выменять Николаса Клэкстона перед дедлайном

    Теги возможные переходы Бруклин Торонто НБА Николас Клэкстон Баскетбол

    «Торонто» был близок к тому, чтобы выменять Николаса Клэкстона у «Бруклина» перед дедлайном, сообщает инсайдер ESPN Зак Лоу.

    «Нетс» были готовы обменять 22-летнего центрового после того, как приобрели Андре Драммонда в громком обмене Джеймса Хардена на Бена Симмонса. Однако сделка с «Рэпторс» сорвалась. 

    «Торонто» предлагал за Клэкстона защищенный выбор в первом раунде драфта. В итоге команда обменяла пик в «Сан-Антонио» вместе с Гораном Драгичем на опытного форварда Таддеуса Янга.

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