«Бруклин» официально подписал Горана Драгича

«Бруклин» официально объявил о подписании контракта со свободным агентом Гораном Драгичем (35 лет, 191 см). Детали договора со словенским разыгрывающим не разглашаются клубом. По словам агента игрока, соглашение рассчитано до конца текущего сезона.
«Нетс» расстались с защитником Джевоном Картером, чтобы освободить место в составе для Драгича.
Словенец начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил ветерана в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт 35-летнего игрока.
Драгич провел за «Торонто» пять матчей, набирая в среднем 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи.
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