«Бруклин» официально подписал Горана Драгича

официально объявил о подписании контракта со свободным агентом (35 лет, 191 см). Детали договора со словенским разыгрывающим не разглашаются клубом. По словам агента игрока, соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

«Нетс» расстались с защитником Джевоном Картером, чтобы освободить место в составе для Драгича.

Словенец начинал сезон в «Торонто», который перед дедлайном отправил ветерана в «Сан-Антонио». Техасцы выкупили контракт 35-летнего игрока.

Драгич провел за пять матчей, набирая в среднем 8,0 очка, 3,0 подбора и 1,8 передачи.

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