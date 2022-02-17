«Нетс» не планируют возвращение Кевина Дюрэнта сразу после Матча звезд

По словам главного тренера «Нетс» , в клубе не планируют возвращение звездного форварда сразу после перерыва на Матч звезд.

«Небольшая вероятность того, что он сыграет сразу после перерыва существует, но мы хотим быть максимально осторожными с Кевином. Осложнения на данном этапе сезона стали бы большой проблемой. Мы не хотим рисковать, не хотим, чтобы он пропустил еще 6-10 или 12-20 матчей. Думаю, мы проявим осторожность после перерыва», – заявил Нэш.

Дюрэнт не играет с середины января, когда повредил связку левого колена. Лидер пропустил 16 матчей, результат команды – 4-12.

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