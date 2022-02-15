Стив Нэш: «Симмонс отлично себя чувствует с точки зрения психологии. Начнет играть, когда подтянет физику»

Главный тренер «Нетс» рассказал о состоянии звездного новобранца команды .

Австралиец не играет с мая после того, как запросил у «Сиксерс» обмен.

«Симмонс отлично себя чувствует с точки зрения психологии. Мы будем работать с ним, сочетая этот аспект с физической готовностью, чтобы убедиться, что ему комфортно на площадке и за ее пределами. Думаю, что когда он будет готов играть физически, то будет готов играть и ментально.

Точной даты дебюта Симмонса пока нет. Наши тренеры по физической подготовке будут заниматься с ним. У них есть специальная программа. Посмотрим, насколько это растянется», – заявил Нэш.

В понедельник Симмонс впервые посетил тренировочный зал , но не участвовал в общекомандном занятии, а сдал только тесты на физическое состояние.

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем

«Финикс» доминирует в НБА. У них нет слабых мест: Крис Пол – мозг, Эйтон бетонирует защиту, исторически лучшие цифры в клатче