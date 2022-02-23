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    Шон Маркс: «Не исключено, что и Дюрэнт, и Симмонс заиграют на этой неделе»

    Теги травмы Бруклин Шон Маркс НБА Кевин Дюрэнт Бен Симмонс Баскетбол

    Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс не исключает, что Кевин Дюрэнт и Бен Симмонс выйдут на площадку уже на этой неделе.

    «Нам нужно посмотреть, как они будут реагировать на такие дни, как сегодня, и отталкиваться от этого. Маловероятно, что они заиграют в ближайшие три-четыре дня, но посмотрим, как все сложится.

    Но я определенно не исключаю, что оба игрока вернутся на этой неделе», – сказал Маркс.

    Дюрэнт не играет с середины января из-за повреждения связки левого колена.

    Симмонс недавно перешел в «Бруклин» из «Филадельфии» в результате обмена. Игрок не провел ни одного матча в этом сезоне из-за психологических проблем и сейчас набирает форму.

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