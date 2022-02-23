Шон Маркс: «Не исключено, что и Дюрэнт, и Симмонс заиграют на этой неделе»

Генеральный менеджер «Бруклина» не исключает, что и выйдут на площадку уже на этой неделе.

«Нам нужно посмотреть, как они будут реагировать на такие дни, как сегодня, и отталкиваться от этого. Маловероятно, что они заиграют в ближайшие три-четыре дня, но посмотрим, как все сложится.

Но я определенно не исключаю, что оба игрока вернутся на этой неделе», – сказал Маркс.

Дюрэнт не играет с середины января из-за повреждения связки левого колена.

Симмонс недавно перешел в из «Филадельфии» в результате обмена. Игрок не провел ни одного матча в этом сезоне из-за психологических проблем и сейчас набирает форму.

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