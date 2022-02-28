Майкл Портер должен вернуться в марте

Форвард Майкл Портер-младший должен на следующей неделе приступить к контактным тренировкам. По словам его агента Марка Бартельстейна, ожидается, что игрок вернется в состав команды в марте.

Портер перенес операцию на поясничном отделе позвоночника три месяца назад. Это была его третья операция с ноября 2017 года, когда он был первокурсником в университете Миссури.

В настоящий момент «Наггетс» с показателями 35 побед и 25 поражений занимают шестое место на Западе. «Денвер» надеется, что разыгрывающий Джамал Мюррэй, который в прошлом сезоне порвал крестообразные связки, также восстановится к плей-офф.

В начале года Портер в среднем набирал 9,9 очка. Перед этим сезоном он подписал пятилетнее соглашение на 172,5 млн долларов.