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    Майкл Мэлоун – о возможном возвращении Портера в марте: «Не слушайте такое, это исходит не от «Наггетс»

    Теги Денвер НБА Майкл Мэлоун Марк Бартельстейн Майкл Портер Баскетбол

    Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда Майкла Портера в середине марта.

    «Не слушайте такое. Я такого не говорил, Тим Коннелли такого не говорил. Это исходит не от «Наггетс». Внимательнее относитесь к тому, что слышите и что читаете», – заявил Мэлоун.

    По словам агента Портера Марка Бартельстейна, ожидается, что игрок вернется в состав команды в марте.

    Портер перенес операцию на поясничном отделе позвоночника три месяца назад.

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