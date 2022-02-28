Майкл Мэлоун – о возможном возвращении Портера в марте: «Не слушайте такое, это исходит не от «Наггетс»

Главный тренер прокомментировал информацию о возможном возвращении форварда в середине марта.

«Не слушайте такое. Я такого не говорил, Тим Коннелли такого не говорил. Это исходит не от «Наггетс». Внимательнее относитесь к тому, что слышите и что читаете», – заявил Мэлоун.

По словам агента Портера Марка Бартельстейна, ожидается, что игрок вернется в состав команды в марте.

Портер перенес операцию на поясничном отделе позвоночника три месяца назад.

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