Жорди Бертомеу: «Мы не виним российские клубы, но серьезность ситуации не оставила нам иного выбора»

Генеральный директор Евролиги Жорди Бертомеу прокомментировал решение Исполнительного совета акционеров приостановить участие российских команд в Евролиге (ЦСКА, УНИКС, «Зенит») и Еврокубке («Локомотив-Кубань»).

«Мы потрясены ужасными событиями, происходящими в Украине. Команды Евролиги глубочайшим образом связаны с обществом, которое они представляют. В ситуации, подобной той, что происходит сегодня, мы обязаны поддерживать этих людей и выражать их убеждения.

Спорт — это не политика, и политика не должна вмешиваться в него, но мы не можем оставаться безучастными, наблюдая за таким ужасным социальным кризисом, из-за которого страдает так много невинных людей, и видя поддержку, которую сообщества по всей Европе очевидно выражают жителям Украины.

Хочу пояснить, что мы не виним российские клубы, их руководителей и сотрудников ни в одном из этих событий. Однако, к сожалению, серьезность ситуации не оставила нам иного выбора, кроме как приостановить все игры с участием российских команд, по крайней мере, на время, и надеяться, что эта ситуация закончится как можно скорее», – сказал Бертомеу.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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