Евролига объявила о временном отстранении ЦСКА, «Зенита», УНИКСа и «Локомотива-Кубань»

Объявлены решения Исполнительного совета акционеров Евролиги, принятые на онлайн-заседании в понедельник, 28 февраля, относительно ситуации в Украине.

1. Решено приостановить участие российских команд в Евролиге (ЦСКА, , ) и Еврокубке ( ).

2. Евролига постоянно следит за развитием ситуации. В случае неблагоприятного развития все результаты матчей регулярного чемпионата с участием российских команд будут аннулированы, а турнирная таблица будет скорректирована.

и ее клубы подтверждают свою твердую приверженность миру, выступают против любых актов насилия или войны, и будут продолжать использовать свой голос для продвижения уважения, интеграции и разнообразия – ценностей, которые являются важнейшими для организации и ее команд», – говорится в заявлении лиги.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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