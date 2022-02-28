Евролига временно отстранила ЦСКА, «Зенит» и УНИКС от участия в турнире

Евролига приняла решение отстранить российские клубы ЦСКА, и от участия в турнире до тех пор, пока ситуация в Украине не будет разрешена мирным путем.

«Зенит», УНИКС и ЦСКА просили Евролигу перенести ближайшие матчи в турнире на один месяц.

Иностранные игроки в последние дни покидают российские клубы из соображений безопасности.

Также сообщалось, что министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шугждинене обратилась к генеральному директору Евролиги Жорди Бертомеу и всем 18 клубам лиги с просьбой разорвать отношения с российскими клубами до окончания ситуации в Украине.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

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