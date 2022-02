Мустафа Фалль продлил контракт с «Олимпиакосом» на 3 года

Французский центровой (30 лет, 218 см) и подписали продление контракта на три года. Новое соглашение рассчитано до 2025 года.

Фаль пришел в греческую команду в июне 2021 года. Центровой провел 24 матча в нынешнем сезоне Евролиги, набирая в среднем 8,2 очка и 5,0 подбора.

В чемпионате Греции француз набирает 8,7 очка и 4,8 подбора в среднем за игру.

