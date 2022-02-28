Американские игроки «Зенита» Джордан Лойд и Тайсон Картер собираются вернуться в США

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Ожидается, что американские игроки «Зенита» Джордан Лойд и Тайсон Картер завтра покинут Россию и вернутся в США, пишет BasketNews.

Ранее сообщалось, что руководство петербургского клуба разрешило всем своим иностранным игрокам и сотрудникам покинуть Россию, если они не чувствуют себя в безопасности. При этом контракты с ними расторгаться не будут.

Первыми «Зенит» покинули американец Шабазз Напьер, а также литовцы Миндаугас Кузминскас и Артурас Гудайтис. В команде остались легионеры Билли Бэрон, Коннер Фрэнкэмп, Матеуш Понитка, Алекс Пойтресс и Джордан Мики. В тренерском штабе представлены испанцы Хави Паскуаль и Иньиго Зорсано, грек Адамантиос Паганиотопулос и его соотечественник, спортивный директор Манос Пападопулос.

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