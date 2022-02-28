Даниэль Хэкетт покинет Москву (Mundo Deportivo)

Атакующий защитник ЦСКА Даниэль Хэкетт в ближайшее время покинет Москву, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
Ранее ЦСКА объявил, что по семейным и личным причинам, связанным с текущей ситуацией между Россией и Украиной, расположение клуба покинули Торнике Шенгелия, Иффе Лундберг, Марюс Григонис, Йоханнес Фогтманн и Джоэл Боломбой.
Также к команде не присоединился недавно приобретенный Кевин Пангос. Канадский разыгрывающий должен был прилететь в Москву в конце прошлой недели.
Согласно Mundo Deportivo, форвард ЦСКА Уилл Клайберн в ближайшее время тоже покинет Россию. Не исключено, что такое же решение примет главный тренер команды Димитрис Итудис.
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