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    Джеймс Харден набрал 27 очков, 8 подборов и 12 передач в дебютном матче за «Филадельфию»

    Теги Миннесота Филадельфия НБА видео Джеймс Харден Баскетбол

    Звездный защитник Джеймс Харден дебютировал в составе «Сиксерс» в пятницу.

    В выездном матче с «Вулвс» (133:102) Харден набрал 27 очков (7 из 12 с игры), 8 подборов и 12 передач при 2 потерях за 35 минут.

    Харден стал игроком «Филадельфии» перед дедлайном в результате обмена из «Бруклина». Он восстановился от травмы подколенного сухожилия и начал встречу против «Миннесоты» в стартовой пятерке.

    На счету другой звезды «76-х» Джоэла Эмбиида 34 очка и 10 подборов.

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