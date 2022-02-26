Джеймс Харден набрал 27 очков, 8 подборов и 12 передач в дебютном матче за «Филадельфию»

Звездный защитник дебютировал в составе «Сиксерс» в пятницу.

В выездном матче с «Вулвс» (133:102) Харден набрал 27 очков (7 из 12 с игры), 8 подборов и 12 передач при 2 потерях за 35 минут.

Харден стал игроком «Филадельфии» перед дедлайном в результате обмена из «Бруклина». Он восстановился от травмы подколенного сухожилия и начал встречу против «Миннесоты» в стартовой пятерке.

На счету другой звезды «76-х» Джоэла Эмбиида 34 очка и 10 подборов.

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