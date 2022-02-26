Агент Торнике Шенгелии опроверг информацию об уходе игрока из ЦСКА

Никос Варлас, агент форварда ЦСКА Торнике Шенгелии, опроверг информацию об уходе грузинского баскетболиста из московского клуба.

«Токо Шенгелия не делал никаких заявлений ни в одном из СМИ. Сейчас он сосредоточен на благополучии своей семьи. Когда будет принято решение о его будущем, он будет говорить об этом в первую очередь с ЦСКА», – заявил Варлас.

Ранее грузинское издание Commersant.ge написало о том, что Шенгелия в одностороннем порядке расторг контракт с ЦСКА и улетел в Испанию.

По информации BasketNews, Шенгелия действительно покидает Россию по семейным причинам, но его контракт с ЦСКА остается в силе.

Шенгелия решил поставить украинский флаг на аватар в фэйсбуке.

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По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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