Агент Торнике Шенгелии опроверг информацию об уходе игрока из ЦСКА

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Никос Варлас, агент форварда ЦСКА Торнике Шенгелии, опроверг информацию об уходе грузинского баскетболиста из московского клуба.

«Токо Шенгелия не делал никаких заявлений ни в одном из СМИ. Сейчас он сосредоточен на благополучии своей семьи. Когда будет принято решение о его будущем, он будет говорить об этом в первую очередь с ЦСКА», – заявил Варлас.

Ранее грузинское издание Commersant.ge написало о том, что Шенгелия в одностороннем порядке расторг контракт с ЦСКА и улетел в Испанию.

По информации BasketNews, Шенгелия действительно покидает Россию по семейным причинам, но его контракт с ЦСКА остается в силе.

Шенгелия решил поставить украинский флаг на аватар в фэйсбуке.

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