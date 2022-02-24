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    Рик Бэрри: «Если бы Симмонс забрасывал 80 процентов бросков, с такими габаритами он был бы как Шак»

    Теги Шакил О′Нил Бруклин НБА Рик Бэрри Бен Симмонс Баскетбол

    Легенда «Голден Стэйт» Рик Бэрри считает, что разыгрывающий «Бруклина» Бен Симмонс мог бы доминировать, как Шакил О’Нил.

    «Если бы Симмонс забрасывал 80 процентов бросков, с такими габаритами он был бы как Шак. Он получал бы мяч спиной к кольцу против низкорослых защитников и издевался бы над ними. Он бы надеялся, что на нем сфолят.

    Он был бы таким доминирующим фактором. Он становится одним из лучших игроков лиги», – сказал Бэрри.

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