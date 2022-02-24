Рик Бэрри: «Если бы Симмонс забрасывал 80 процентов бросков, с такими габаритами он был бы как Шак»

Легенда «Голден Стэйт» считает, что разыгрывающий мог бы доминировать, как ’Нил.

«Если бы Симмонс забрасывал 80 процентов бросков, с такими габаритами он был бы как Шак. Он получал бы мяч спиной к кольцу против низкорослых защитников и издевался бы над ними. Он бы надеялся, что на нем сфолят.

Он был бы таким доминирующим фактором. Он становится одним из лучших игроков лиги», – сказал Бэрри.

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