Леброн Джеймс: «Свой последний сезон я проведу с сыном»

Звездный форвард «Лейкерс» не знает, где и когда завершит карьеру, но планирует провести свой последний сезон в одной команде с сыном Бронни.

«Свой последний сезон я проведу с сыном. В какой бы команде ни был Бронни, я буду там.

Я сделаю все возможное, чтобы провести один сезон с сыном. Деньги не будут иметь значение», – сказал 37-летний Леброн.

Контракт Джеймса с «Лейкерс» рассчитан до 2023 года. 17-летний Бронни выступает за школу Сьерра-Каньон и сможет выставить свою кандидатуру на драфт не раньше 2024 года.

Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?