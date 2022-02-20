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    Леброн Джеймс: «Свой последний сезон я проведу с сыном»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Леброн Джеймс-младший Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не знает, где и когда завершит карьеру, но планирует провести свой последний сезон в одной команде с сыном Бронни.

    «Свой последний сезон я проведу с сыном. В какой бы команде ни был Бронни, я буду там.

    Я сделаю все возможное, чтобы провести один сезон с сыном. Деньги не будут иметь значение», – сказал 37-летний Леброн.

    Контракт Джеймса с «Лейкерс» рассчитан до 2023 года. 17-летний Бронни выступает за школу Сьерра-Каньон и сможет выставить свою кандидатуру на драфт НБА не раньше 2024 года.

    Это правда, что Леброн продлился с «Лейкерс» до 2023 года, потому что хочет сыграть с сыном в одной команде?

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