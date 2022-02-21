Яннис Адетокумбо: «Сидя рядом с Дирком Новицки, испытываю потрясающие чувства. Он открыл нам путь»

Форвард поделился эмоциями по поводу попадания в Топ-75 игрок в истории НБА.

«В Топ-75 только два европейца, верно? С ума сойти. Сидеть рядом с Майклом Джорданом, Леброном, Кармело – это здорово. Но сидя рядом с , я испытываю еще более потрясающие чувства. Он открыл нам путь.

Я наблюдал за его игрой, когда был ребенком, когда он выигрывал чемпионат за «Даллас». Он был одним из нас. Надеюсь, что Лука, Йокич и другие европейские игроки смогут повторить его успех. Надеюсь, что больше африканских игроков повторят успех Хакима Оладжувона», – сказал Янниса.

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