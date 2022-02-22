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    Яннис Адетокумбо: «Я не создан для Матчей звезд. Не понимаю, как можно не выкладываться»

    Теги Милуоки НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Звездный форвард «Бакс» Яннис Адетокумбо рассказал о своем отношении к Матчам всех звезд.

    «Я не создан для Матчей звезд. Ясно, что я выхожу не площадку и стараюсь получать удовольствие по максимуму, но просто не понимаю, как можно не выкладываться. Ужасно себя ощущаю, когда просто хожу туда-сюда, потому что в боевых условиях всегда стараюсь задействовать максимальную скорость, независимо от того, что делаю. Таков мой игровой стиль.

    Когда видишь, как Стеф Карри забрасывает 3-очковые один за другим и устраивает шоу, даже не хочется, чтобы он проигрывал в этом матче. Он заслужил приз MVP. Но я, конечно, пытался сделать так, чтобы мы победили, старался помогать команде. Настрой был таким», – заявил Яннис.

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