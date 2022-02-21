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    Яннис Адетокумбо подписал долгосрочный контракт с WhatsApp

    Теги Милуоки НБА Яннис Адетокумбо Баскетбол

    Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо подписал долгосрочное соглашение с WhatsApp, сервисом обмена сообщениями, принадлежащим Meta Platforms Inc., сообщает Bloomberg.

    Это первый рекламный контракт WhatsApp со знаменитостью. Руководители компании планируют работать с Адетокумбо над контентом, мероприятиями и взаимодействием с общественностью, начиная с Матча всех звезд НБА в Кливленде, который прошел в воскресенье. Финансовые условия сделки не разглашаются.

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