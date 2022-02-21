Яннис Адетокумбо подписал долгосрочный контракт с WhatsApp

Суперзвезда подписал долгосрочное соглашение с WhatsApp, сервисом обмена сообщениями, принадлежащим Meta Platforms Inc., сообщает Bloomberg.

Это первый рекламный контракт WhatsApp со знаменитостью. Руководители компании планируют работать с Адетокумбо над контентом, мероприятиями и взаимодействием с общественностью, начиная с Матча всех звезд НБА в Кливленде, который прошел в воскресенье. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В НБА пластмассовый мир победил с помощью пик-н-роллов. «Юта» Мэлоуна и Стоктона проигрывала Джордану, но оказалась куда более влиятельной